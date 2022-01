Tv | Mentana | ' tg5 compie 30 anni | fiero che questa data abbia ancora un senso' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Roma, 12 gen. (Adnkronos) - Il tg5 per me "è come una bellissima casa che si è costruita. Poi, come succede nella vita, si cambia casa, ma resta il bellissimo ricordo di averla edificata, lanciata, di averci vissuto a lungo". Ad affermarlo è Enricoche -in occasione dei 30dalladella prima messa in onda del tg5, che ricorrono domani, 13 gennaio- affida all'AdnKronos il suo personale ricordo del telegiornale da lui stesso fondato nel 1992. "Io ci sono stato 13alla guida di quel telegiornale -ricorda- E quando tu fai nascere una cosa, trovi il nome, la sigla, i conduttori, i redattori, fai tutte le scelte, è ovvio che lo senti per un periodo come profondamente tuo. Poi, come succede a ogni genitore, nel frattempo la creatura ha una vita propria ed è bene ...