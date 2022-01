Tutta Italia lo vuole a Sanremo 2022: Fiorello, ripensaci (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Fiorello a Sanremo 2022? Fiorello sì, Fiorello no, Fiorello forse. Lo showman non ha ancora sciolto le riserve sulla sua partecipazione al Festival di Sanremo 2022, condotto per il terzo anno consecutivo dall’amico Amadeus. Se è vero che “squadra che vince non si cambia”, la presenza di “Fiore” sul palco del Teatro Ariston dovrebbe essere L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di mercoledì 12 gennaio 2022)sì,no,forse. Lo showman non ha ancora sciolto le riserve sulla sua partecipazione al Festival di, condotto per il terzo anno consecutivo dall’amico Amadeus. Se è vero che “squadra che vince non si cambia”, la presenza di “Fiore” sul palco del Teatro Ariston dovrebbe essere L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

NicolaPorro : ?? #Covid, la mossa della #Spagna è molto importante. E riguarda tutta l'Ue (compresa l'Italia) ?? - GiovaQuez : 'In questo modo l'attività chirurgica in tutta Italia è stata ridotta nella media del 50% con punte dell'80%, riser… - LiaQuartapelle : L’Italia e l’Europa tutta perdono un leader politico gentile, capace di dare sempre ascolto alla voce dei cittadini… - mascote33 : RT @RadioGenova: Spagna (Valencia), poliziotti contro l'apartheid sanitario: 'Siamo col popolo, non coi politici corrotti. Siamo in contatt… - cindykia25644 : RT @sabrimaggioni: 27 % vaccinati in Sudafrica ?? nessuna chiusura 87% vaccinati Italia ?? lockdown Tutta la m verrà a galla Draghi go home -