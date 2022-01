(Di mercoledì 12 gennaio 2022)– Erano le 2 di stamattina, 12 gennaio, quando nella sala macchine della navepartita da Napoli e diretta a Cagliari si è sviluppato un incendio, adell’isola di. Una situazione di emergenza che per quanto ottimamente gestita dai membri dell’equipaggio, ha provocatotra i passeggeri. L’intervento del personale diha estinto le fiamme, ma la nave, di ben 150 metri, non ha potuto rire la navigazione e sono stati attivati i soccorsi. Gli uomini della Capitaneria di porto die Gaeta si sono portati immediatamente sul posto con una motovedetta. Nonostante lai 22 membri dell’equipaggio e gli 8 passeggeri non hanno riportato conseguenza alcuna. Le condizioni meteomarine avverse, però, ...

Advertising

ilfaroonline : Traghetto prende fuoco a largo di Ponza: paura per le 30 persone a bordo - RobertoPocobell : @borghi_claudio Beh quello di Rieti però prende la sua auto e non un traghetto con altre persone, però -

Ultime Notizie dalla rete : Traghetto prende

Shipping Italy

Pian piano il Venezia si rimette in ordine, Okereke fa valere la sua velocità e Gabbia si... Theo non sbaglia e va a festeggiare sotto la curva dei milanisti, arrivati inqui sull'...Super green pass, le parole del presidente della Regione Sicilia, Nello Musumeci 'Lancio un appello al governo nazionale. Dal 10 gennaio chiildeve dimostrare di essersi vaccinato. Questo non è equo se si considera che se un calabrese vuole andare a Milano può farlo tranquillamente in macchina, senza aver bisogno di ...Super green pass, le parole del presidente della Regione Sicilia, Nello Musumeci “Lancio un appello al governo nazionale. Dal 10 gennaio chi prende il traghetto deve dimostrare di essersi vaccinato. Q ...