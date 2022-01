TIM chiede 140 mln di sconto a DAZN: si cerca accordo (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Non solo la questione KKR, in casa TIM nelle prossime settimane si entrerà nel vivo anche di una nuova trattativa con DAZN. Telecom infatti ha stretto un accordo con la piattaforma streaming da circa 340 milioni di euro a stagione per il triennio 2021-2024, un investimento importante per spingere la propria piattaforma TimVision. Tuttavia, i risultati non L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Non solo la questione KKR, in casa TIM nelle prossime settimane si entrerà nel vivo anche di una nuova trattativa con. Telecom infatti ha stretto uncon la piattaforma streaming da circa 340 milioni di euro a stagione per il triennio 2021-2024, un investimento importante per spingere la propria piattaforma TimVision. Tuttavia, i risultati non L'articolo

Advertising

sportli26181512 : #Finanza #Notizie TIM chiede 140 mln di sconto a DAZN: si cerca accordo: Non solo la questione KKR, in casa TIM nel… - CalcioFinanza : TIM chiede 140 milioni di sconto a DAZN: si cerca accordo - infoiteconomia : Kkr chiede aiuto al fondo di Bin Salman per l’offerta su Tim - infoiteconomia : Offerta per TIM, KKR chiede aiuto a Pif: possibile investimento in Italia - Ambra_7 : Angela che chiede a Tim di essere il suo 'uomo d'onore' ?????? #TheRookie -