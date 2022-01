Sport di squadra | c’è il nuovo protocollo | stop con 35% di atleti positivi Serve l’ok del CTS

Leggi su intermagazine

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Approvato ilanti-Covid per glidiNel corso della Conferenza Stato-Regioni è stata raggiunta l’intesa per ilche verrà applicato per glidi(quindi non solo calcio, ma anche basket, pallavolo) in caso dità al Covid. Ecco nel dettaglio cosa prevede ilche dovrà essere ora approvato dal CTS, il Comitato Tecnico Scientifico. Inter gruppoin cui si prevede loallacon il 35% degli. Questa la soglia individuata per evitare che le Asl intervengano come è successo nelle ultime giornate del ...