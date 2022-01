"Spero che sulle ragioni per cui è morto...". David Sassoli, l'orrore di Francesca Donato in diretta tv: Floris furioso le toglie l'audio (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Incredibile, ma drammaticamente vero. Alle sparate, alle allusioni terrificanti di Francesca Donato, l'europarlamentare no-vax, ci siamo abituati, purtroppo, da tempo. Ma, sinceramente, era difficile immaginarsi che potesse arrivare a tanto. E quel "tanto" è quanto accaduto in diretta tv a DiMartedì, il programma condotto da Giovanni Floris su La7, nella sua prima puntata di questo 2022, quella di ieri sera, martedì 11 gennaio. Durante la puntata, si ricorda David Sassoli, il presidente dell'Europarlamento morto poche ore prima, all'età di 65 anni, a causa di una complicanza dovuta a un grave problema del sistema immunitario. Testimonianze di affetto, testimonianze commosse nel ricordo di una persona amata da tutti. Ed ecco che Floris chiama in ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Incredibile, ma drammaticamente vero. Alle sparate, alle allusioni terrificanti di, l'europarlamentare no-vax, ci siamo abituati, purtroppo, da tempo. Ma, sinceramente, era difficile immaginarsi che potesse arrivare a tanto. E quel "tanto" è quanto accaduto intv a DiMartedì, il programma condotto da Giovannisu La7, nella sua prima puntata di questo 2022, quella di ieri sera, martedì 11 gennaio. Durante la puntata, si ricorda, il presidente dell'Europarlamentopoche ore prima, all'età di 65 anni, a causa di una complicanza dovuta a un grave problema del sistema immunitario. Testimonianze di affetto, testimonianze commosse nel ricordo di una persona amata da tutti. Ed ecco chechiama in ...

Advertising

Ettore_Rosato : Un vero schifo. Non ho altre parole per descrivere l’esultanza in rete da parte di sedicenti #novax per la scompar… - myrtamerlino : David Sassoli era una persona buona, una persona perbene. Insinuare, gettare il sospetto e addirittura esultare dop… - FBiasin : #Chiellini: “Squalifiche? Spero che cambi il regolamento. È giusto che chi ha vinto #CoppaItalia e #Scudetto giochi… - fra_montella : @fabio75milano @fuoridalcorotv Vero, spero che questa classe di falsi moralisti la smetta di voler 'tendere le mani… - BodyZerg : @CucchiRiccardo @ZzaPina Premesso che non credo che nessuno tiferà per lui mai più, almeno spero, come è possibile… -