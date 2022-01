Serena Rossi | niente matrimonio con Davide Devenuto | ecco perché

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Era il 2019 quando, con un’emozionante proposta in diretta televisiva, chiedeva adi sposarlo. La coppia, che nel 2016 ha avuto anche un figlio, ha tuttavia rimandato a più riprese il fatidico “sì”. Ora, a distanza di – ormai – tre anni da quel momento, suggellato nel salotto di Domenica In, … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Un amore che va avanti da molti anni quello trae Davide Devenuto che molto presto sarebbero dovuti convolare a nozze. Di recente però la celebre attrice ha rivelato che per il momento non vi sarà alcun matrimonio e nello specifico l'...E pensare che aveva iniziato molti anni fa con la soap opera di successo partenopea, Un Posto al Sole; parliamo di. Nella fiction laha saputo dimostrare il suo vero talento di ...A svelare il motivo delle mancate nozze è proprio Serena Rossi, in un'intervista rilasciata al settimanale "Di Più".L'attrice napoletana ha fatto sapere di non avere programmato la cerimonia. Al momento la coppia si gode il figlioletto Diego e la vita familiare nella casa acquistata insieme a Roma ...