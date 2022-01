Sciopero bus e metro venerdì 14 gennaio 2022 | gli orari

(Di mercoledì 12 gennaio 2022)nazionale del trasporto pubblico locale14. La protesta di 4 ore, scrivono i sindacati in una nota, è confermata per “tutte le lavoratrici e i lavoratori del trasporto pubblico locale, a quali si applica il contratto nazionale degli autoferrotranvieri internavigatori”. Lointeresserà bus urbani, extraurbani,, tram e ferrovie concesse è proclamato unitariamente da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Autoferrotranvieri “per il rinnovo del Ccnl, scaduto il 31 dicembre 2017, da questa scadenza è stato siglato un accordo ponte fino al 2020 che ha regolato solo un arretrato economico per il triennio già trascorso”. “Rivendichiamo – scrivono le organizzazioni sindacali – il rinnovo del contratto per il miglioramento delle ...

Sciopero bus

...30 in programma unocon a rischio collegamenti di metro trame treni in tema di trasporto pubblico a causa dell'aumento del contaggi obbligo del rimpasto rafforzato per utilizzare i ......e pullman e per gli studenti appena tornati in classe dopo la pausa natalizia prolungata per ...in Sicilia per 4 ore gli autobus e i pullman del trasporto pubblico locale nell'ambito dello...MILANO. Venerdì 14 gennaio dalle ore 9 alle ore 13, a causa di uno sciopero che interessa il personale del gestore dell'infrastruttura Ferrovienord, il servizio su alcune linee Trenord potrà subire ca ...LECCO – Venerdì 14 gennaio sciopero nazionale di quattro ore proclamato dagli autoferrotranvieri delle organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, UilTrasporti, Faisa Cisal, Ugl-Fna. Lecco Trasporti ...