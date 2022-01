Sassoli | Garavini | ' vergogna esultanza deputato Afd'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Roma, 12 gen. (Adnkronos) - "Le frasi di esultazione per la scomparsa di Davidad opera dell'europarlamentare di Alternativa per la Germania (Afd), Nicolaus Fest, sono una. Un insulto alla memoria del presidente del Parlamento europeo e un'offesa al nostro Paese". Lo afferma Laura, vicepresidente della commissione Esteri del Senato e vicecapogruppo vicaria di Iv-Psi . "Ecco il vero volto delle destre sovraniste. Inneggiare alla morte di un avversario politico -aggiunge- è disumano. Ci auguriamo che la sua delegazione parlamentare sanzioni questo comportamento, scusandosi con il Parlamento europeo e con il nostro Paese. E che prenda ufficialmente le distanze da Fest. Così come dovrebbero fare le destre di casa nostra che vanno a braccetto con l'Afd".