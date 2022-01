Roma, giro di vite contro lo spaccio: la Polizia arresta 5 pusher (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Roma – La Polizia di Roma, nei giorni scorsi, ha svolto un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti. Nella zona di Tor Bella Monaca, con modalità operative diverse, sono state arrestate 2 persone. La prima, un 24enne Romano, è stato sorpreso in strada mentre vendeva cocaina ad alcuni tossicodipendenti; sequestrati alcuni grammi dello stesso stupefacente. L’arresto è stato operato dagli investigatori del VI Distretto Casilino. Lo stesso personale ha operato anche l‘arresto di un 54enne, già noto alle Forze dell’Ordine, che in casa nascondeva una pistola rubata, più di 5 chili di hashish, alcuni grammi di cocaina ed il necessario per il confezionamento delle singole dosi. Nel quartiere di Montesacro, gli agenti del commissariato Esquilino, hanno ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 12 gennaio 2022)– Ladi, nei giorni scorsi, ha svolto un servizio di contrasto allodi sostanze stupefacenti. Nella zona di Tor Bella Monaca, con modalità operative diverse, sono statete 2 persone. La prima, un 24enneno, è stato sorpreso in strada mentre vendeva cocaina ad alcuni tossicodipendenti; sequestrati alcuni grammi dello stesso stupefacente. L’arresto è stato operato dagli investigatori del VI Distretto Casilino. Lo stesso personale ha operato anche l‘arresto di un 54enne, già noto alle Forze dell’Ordine, che in casa nascondeva una pistola rubata, più di 5 chili di hashish, alcuni grammi di cocaina ed il necessario per il confezionamento delle singole dosi. Nel quartiere di Montesacro, gli agenti del commissariato Esquilino, hanno ...

