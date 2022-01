Rinvio giornate Serie A | cambia ancora tutto | annuncio imminente

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Quasi pronto il nuovo protocollo Covid inA. I club si sono accordati per una linea simile alla Premier League. Niente più scene come quelle di Bologna-Inter o Udinese-Salernitana. O almeno è quello che sperano i club diA che sono giunti ad un compromesso sul nuovo protocollo Covid che dovrebbe regolare da Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sitoAnews.com Tutte le Notizie dellaA.

...le gare dei campionati di serie regionali e territoriali in calendario nelledel 14 - 15 - 16 gennaio 2022 e del 21 - 22 - 23 gennaio 2022. Il presente provvedimento obbliga così al...... valutata la situazione dell'attività sportiva in considerazione delle difficoltà causate dal perdurare dell'attuale contesto pandemico, ha stabilito ildelle prossime due(12esima e ...Dato l'andamento della situazione epidemiologica da Covid-19, la Consulta dei Presidenti Territoriali e il Consiglio Regionale della Fipav Puglia hanno deciso di rinviare al termine della fase regolar ...Il rinvio delle prime due giornate del 2022 ha modificato la tabella di marcia del Bari, voglioso di arrivare il prima possibile all'obiettivo promozione. Per comprendere meglio come ...