Rete unica e saldatura con Open Fiber. Cdp e Vivendi provano a blindare Tim (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Le feste natalizie sono finite da un pezzo e per le telecomunicazioni italiane si riapre il dossier più importante degli ultimi anni, il possibile riassetto in Tim, a due mesi dall’offerta del fondo Kkr per il 100% dell’ex monopolista. Come raccontato da Formiche.net, il 2021 si era chiuso all’insegna di una sostanziale stasi. Da una parte gli americani di Kkr, che dopo aver offerto 50 centesimi ad azione, 5 in più dell’attuale valore di Borsa ma quasi la metà di quanto pagato dal socio di riferimento Vivendi (che controlla il 23,7% delle quote) ai tempi della scalata nel 2014 non certo ostacolata dall’allora governo Renzi, hanno messo la sordina. Nessuna due diligence, nessun rilancio formale, ma solo rassicurazioni sulla natura amichevole della possibile, futura, Opa. Dall’altra il blocco Cdp-Vivendi, rinsaldatosi nel nome della ... Leggi su formiche (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Le feste natalizie sono finite da un pezzo e per le telecomzioni italiane si riapre il dossier più importante degli ultimi anni, il possibile riassetto in Tim, a due mesi dall’offerta del fondo Kkr per il 100% dell’ex monopolista. Come raccontato da Formiche.net, il 2021 si era chiuso all’insegna di una sostanziale stasi. Da una parte gli americani di Kkr, che dopo aver offerto 50 centesimi ad azione, 5 in più dell’attuale valore di Borsa ma quasi la metà di quanto pagato dal socio di riferimento(che controlla il 23,7% delle quote) ai tempi della scalata nel 2014 non certo ostacolata dall’allora governo Renzi, hanno messo la sordina. Nessuna due diligence, nessun rilancio formale, ma solo rassicurazioni sulla natura amichevole della possibile, futura, Opa. Dall’altra il blocco Cdp-, rinsaldatosi nel nome della ...

