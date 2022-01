(Di mercoledì 12 gennaio 2022) “Molti italiani vorrebbero Emmacome presidente della Repubblica. Ammesso che Emma sia disponibile, questo è ildie da oggi lo diventa per tutti”. Lo ha detto Carlo, parlando dele dell’elezione del presidente della Repubblica, alla firma del patto di federazione tra Azione e +Europa. “Occorre una persona che abbia questi requisiti, grande autorevolezza anche internazionale, capacità di rappresentare le istituzioni. Per me viene anche l’idea che sia una donna, ma è l’ultimo dei punti. Prima viene la competenza”, ha spiegato il leader di Azione. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

italiaserait : Quirinale, Calenda: “Bonino nome di riferimento” - fisco24_info : Quirinale, Calenda: 'Bonino nome di riferimento': Le parole del leader di Azione sull'elezione del presidente della… - sulsitodisimone : Quirinale, Calenda: 'Bonino nome di riferimento' - zazoomblog : Quirinale: Calenda Bonino nome di riferimento per Azione e +Europa - #Quirinale: #Calenda #Bonino -

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale Calenda

AGI/Vista - La risposta del leader di Azione a margine della conferenza stampa per annunciare l'accordo federativo con +Europa a Roma all'Hotel Nazionale.Lo ha detto Carlo, parlando dele dell'elezione del presidente della Repubblica, alla firma del patto di federazione tra Azione e +Europa. "Occorre una persona che abbia questi ...AGI/Vista - La risposta del leader di Azione a margine della conferenza stampa per annunciare l'accordo federativo con +Europa a Roma all'Hotel Nazionale. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev ..."Berlusconi al Quirinale? Non esiste. Il Capo dello Stato deve essere super partes e responsabile. In questi giorni Berlusconi minacciando di uscire dal Governo ha dimostrato di non esserlo. La Presid ...