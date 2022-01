Questi colori per le unghie saranno il mood dell’estate 2022 (Di mercoledì 12 gennaio 2022) L’anno nuovo è appena iniziato ma è già tempo di guardare alle mode dell’estate che verrà. A tracciare una linea precisa per quanto riguarda le manicure sono, come spesso accade, professionisti, grandi brand e appassionati del genere che sui social, giorno dopo giorno, pubblicano colori e tendenze che saranno il vero e proprio mood dell’estate 2022. A proposito di unghie, i marchi più blasonati hanno già chiaro in mente quali sono i colori dell’estate 2022 su cui puntare. Si va dagli evergreen, immancabili ogni stagione, ai colori più solari ed estivi. Ma c’è anche qualche sorpresa data dai finish ultra metallizzati: il 2021 aveva già lasciato qualche indizio in questa direzione. Anche la manicure ... Leggi su diredonna (Di mercoledì 12 gennaio 2022) L’anno nuovo è appena iniziato ma è già tempo di guardare alle modeche verrà. A tracciare una linea precisa per quanto riguarda le manicure sono, come spesso accade, professionisti, grandi brand e appassionati del genere che sui social, giorno dopo giorno, pubblicanoe tendenze cheil vero e proprio. A proposito di, i marchi più blasonati hanno già chiaro in mente quali sono isu cui puntare. Si va dagli evergreen, immancabili ogni stagione, aipiù solari ed estivi. Ma c’è anche qualche sorpresa data dai finish ultra metallizzati: il 2021 aveva già lasciato qualche indizio in questa direzione. Anche la manicure ...

