Pensioni, calendario completo del 2022: date Poste e banca (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Sono state rese note da INPS e INAIL le date dei pagamenti delle Pensioni mese per mese. Scopriamo il calendario L’INPS e l’INAIL hanno reso noto, come accade ogni anni, le date dei pagamenti e delle indennità previdenziali mese per mese. Generalmente i versamenti degli assegni sono effettuati il primo giorno “bancabile”. Il 2022, per L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Sono state rese note da INPS e INAIL ledei pagamenti dellemese per mese. Scopriamo ilL’INPS e l’INAIL hanno reso noto, come accade ogni anni, ledei pagamenti e delle indennità previdenziali mese per mese. Generalmente i versamenti degli assegni sono effettuati il primo giorno “bile”. Il, per L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

AdiraiIt : #Economia #NewsPensioni #Banca Pagamento pensioni febbraio 2022 in anticipo anche per il mese di febbraio 2022?… - AdiraiIt : #Economia #NewsPensioni #Banca Pagamento pensioni febbraio 2022 in anticipo anche per il mese di febbraio 2022?… - ilgiornale : Le date in cui sono eseguiti i versamenti differiscono dal tipo di istituto abilitato ai pagamenti - filadelfo72 : Pensioni anno 2022, ecco il calendario dei pagamenti da gennaio a dicembre mese per mese - News24_it : Il calendario completo 2022: quando pagano le pensioni - -