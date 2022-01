Pandemia agli sgoccioli? A Speranza non importa: lui punta tutto sul green pass (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Tutti parlano del fatto che Omicron è meno pericolosa, che per i vaccinati è come un raffreddore, che la Pandemia è un’endemia, che in primavera saremo fuori da tutto, poi però arriva Speranza e dice che il governo punta tutto sul green pass. Rispondendo al question time alla Camera, il ministro della Salute non lascia Speranza – il gioco di parole è voluto, mai cognome fu meno appropriato. “Il governo continuerà a puntare sul green pass, c’è stata una estensione del suo utilizzo. La strategia del governo è continuare a puntare sul certificato verde“. Più chiaro di così. Speranza punta tutto sul green ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Tutti parlano del fatto che Omicron è meno pericolosa, che per i vaccinati è come un raffreddore, che laè un’endemia, che in primavera saremo fuori da, poi però arrivae dice che il governosul. Rispondendo al question time alla Camera, il ministro della Salute non lascia– il gioco di parole è voluto, mai cognome fu meno appropriato. “Il governo continuerà are sul, c’è stata una estensione del suo utilizzo. La strategia del governo è continuare are sul certificato verde“. Più chiaro di così.sul...

Advertising

MediasetTgcom24 : Multa di 100 euro agli over 50 No vax, lo sfogo dell'infermiera della foto-simbolo della pandemia: 'Scelta assurda… - zazoomblog : Pandemia agli sgoccioli? A Speranza non importa: lui punta tutto sul green pass - #Pandemia #sgoccioli? #Speranza - Radio1Rai : #PuntoCovid 'L'Oms sta valutando se sarà necessario fare ulteriori dosi #buster, ma non abbiamo ancora dati a soste… - frhasx : RT @joong2min: l'unica cosa che seriamente non sopporto è la quantità di gente che sta appiccicata agli skz come se nel mondo non ci fosse… - LukeSapiosx : @poe96415533 @ZiaLulli1 @radioanchio @AdrianoPanatta Lo chiedo anche a te visto che lo stimi molto, quanti soldi ha… -

Ultime Notizie dalla rete : Pandemia agli Chicca Isola è la Vercellese dell'anno Si è allenata con determinazione anche durante i mesi difficili della pandemia e rappresenta un ... nello stesso anno, ha conquistato il Bronzo ai Mondiali di Budapest e agli Europei di Dusseldorf. ...

Bollettino Covid di oggi, 12 gennaio 2022: 'Terapie intensive, +18% in 7 giorni' A fronte di un numero di contagi sulle 24 ore più 'contenutò rispetto agli altri giorni - 13.341 nuovi casi, età media 38 anni, su 72.195 test, per un totale di 534.357 positivi da inizio pandemia - ...

Pandemia agli sgoccioli? A Speranza non importa: lui punta tutto sul green pass Il Primato Nazionale Scuola e pandemia, l'Istituto Freud: «Regole confuse per il rientro in classe» Il direttore Daniele Nappo: «Il decreto con le nuove regole approvato il 5 gennaio sera e pubblicato il 7 ha generato confusione. Nella stragrande maggioranza dei casi non sono arrivate alle scuole le ...

DB Cargo: aiuti per le perdite post-pandemia Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere la notizia che ti ha portato fin qui, attiva la prova gratuita. Per sette giorni puoi navigare liberamente e sperimentare tutte le opportunità del sito.

Si è allenata con determinazione anche durante i mesi difficili dellae rappresenta un ... nello stesso anno, ha conquistato il Bronzo ai Mondiali di Budapest eEuropei di Dusseldorf. ...A fronte di un numero di contagi sulle 24 ore più 'contenutò rispettoaltri giorni - 13.341 nuovi casi, età media 38 anni, su 72.195 test, per un totale di 534.357 positivi da inizio- ...Il direttore Daniele Nappo: «Il decreto con le nuove regole approvato il 5 gennaio sera e pubblicato il 7 ha generato confusione. Nella stragrande maggioranza dei casi non sono arrivate alle scuole le ...Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere la notizia che ti ha portato fin qui, attiva la prova gratuita. Per sette giorni puoi navigare liberamente e sperimentare tutte le opportunità del sito.