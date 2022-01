“Ora ve li faccio vedere”. Clarissa Selassiè, il colpo letale a Katia Ricciarelli. Fuori dal GF Vip è tutto nero su bianco (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Al GF Vip 6 è stato passato il segno. Fuori, sui social, c’è stata una vera e propria rivolta contro Katia Ricciarelli, con tanto di richiesta ad Alfonso Signorini di cacciare la concorrente immediatamente. Vergognose le frasi rivolte nei confronti di Lulù Selassiè. Nel breve video che sta circolando sui social, Soleil – riferendosi allo scontro con Lulù avuto durante le nomination palesi – dice: “Mi hanno iniziato a urlare sopra” e lei ha replicato: “Ma chi? Quella scimmia lì…ah non si può dire”. Non paga della frase, durante una lite con la principessa, la cantante lirica le ha anche consigliati di tornare al suo paese per studiare, condito da un ”imbecille”. “Vai a scuola tu, al tuo Paese vai a scuola, che forse non t’hanno insegnato niente“. Carmen Russo ha subito capito la gravità della situazione, provando a ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Al GF Vip 6 è stato passato il segno., sui social, c’è stata una vera e propria rivolta contro, con tanto di richiesta ad Alfonso Signorini di cacciare la concorrente immediatamente. Vergognose le frasi rivolte nei confronti di Lulù. Nel breve video che sta circolando sui social, Soleil – riferendosi allo scontro con Lulù avuto durante le nomination palesi – dice: “Mi hanno iniziato a urlare sopra” e lei ha replicato: “Ma chi? Quella scimmia lì…ah non si può dire”. Non paga della frase, durante una lite con la principessa, la cantante lirica le ha anche consigliati di tornare al suo paese per studiare, condito da un ”imbecille”. “Vai a scuola tu, al tuo Paese vai a scuola, che forse non t’hanno insegnato niente“. Carmen Russo ha subito capito la gravità della situazione, provando a ...

Ultime Notizie dalla rete : Ora faccio Michelle Hunziker loda la figlia Aurora: 'E' autosufficiente e non chiede mai niente' Quando le si domanda se non veda l'ora che la renda nonna, la svizzera 44enne risponde: 'Lei deve ... Michelle aggiunge: 'Non è stato facile e non la faccio certo facile, quello per me non è stato un ...

Bordighera: Giacomo Poretti "Attraverso l'ironia ridiamo dignità alla vecchiaia" sabato alle 21 a Palazzo del Parco Funeral Home ha debuttato lo scorso dicembre a Milano ed approda ora per la prima volta fuori dalla ... perché il teatro non si discosta poi tanto dal mestiere che faccio, permette di mettere in scena ...

Alessandra Troncarelli per ora si smarca dalle Comunali: "Faccio l'assessore regionale" La mia città NEWS VIDEO FV, Rosolino: "Tifo viola ora sogni di più" Massimiliano Rosolino, ex nuotatore, personaggio televisivo e noto tifoso del Napoli, si è intrattenuto con i media presenti a Pitti - tra cui FirenzeViola.it - per parlare dei partenopei ...

Addio a Luisella Facelli, volto sorridente del Fuis Cafè La donna era ricoverata all'ospedale di Novara, in seguito a un grave improvviso che l'aveva colpita prima di Natale. A dare l'annuncio della scomparsa di Facelli è stata la sindaca di Costanzana, Raf ...

