LIVE Sci alpino, Seconda prova Wengen in DIRETTA: Dominik Paris è secondo alle spalle di Max Franz (Di mercoledì 12 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.01 Il leader della classifica generale, Marco Odermatt, inizia con il miglior tempo in alto, quindi prosegue sui tempi di Max Franz, perde parecchio nel finale e chiude ottavo a 1.52, ma non forzando. 13.00 Il francese Matthieu Bailet la prende davvero comoda sin dall’avvio, lascia 2 secondi nel tratto centrale e conclude solamente 17° a 2.98. 12.59 L’austriaco Otmar Striedinger conclude con il decimo tempo a 1.91 da Max Franz 12.58 Christof Innerhofer (16) parte con 8 centesimi di ritardo in alto, diventano 19, poi 66 nel tratto finale. Conclude con il settimo tempo, rallentando, a 1.24 12.57 Aleksander Aamodt Kilde è ottimo secondo a soli 56 centesimi da Max Franz 12.56 Il padrone di casa Niels Hintermann conclude la sua ... Leggi su oasport (Di mercoledì 12 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.01 Il leader della classifica generale, Marco Odermatt, inizia con il miglior tempo in alto, quindi prosegue sui tempi di Max, perde parecchio nel finale e chiude ottavo a 1.52, ma non forzando. 13.00 Il francese Matthieu Bailet la prende davvero comoda sin dall’avvio, lascia 2 secondi nel tratto centrale e conclude solamente 17° a 2.98. 12.59 L’austriaco Otmar Striedinger conclude con il decimo tempo a 1.91 da Max12.58 Christof Innerhofer (16) parte con 8 centesimi di ritardo in alto, diventano 19, poi 66 nel tratto finale. Conclude con il settimo tempo, rntando, a 1.24 12.57 Aleksander Aamodt Kilde è ottimoa soli 56 centesimi da Max12.56 Il padrone di casa Niels Hintermann conclude la sua ...

