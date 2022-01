LIVE Pattinaggio artistico, Europei 2022 in DIRETTA: è il momento dell’ultimo gruppo. A breve Daniel Grassl (Di mercoledì 12 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:13 CI SIAMO! ADESSO SUL GHIACCIO L’ULTIMO FONDAMENTALE gruppo DI LAVORO. Inizieremo assistendo alla prova di Evgenii Semenenko (Russia), poi Kevin Aymoz (Francia) e Deniss Vasiljevs (Lettonia), dunque Morisi Kvitelashvili (Georgia), Andrei Mozalev (Russia) e , ultimo a scendere sul ghiaccio, il nostro Daniel Grassl. 15:11 Al termine del quinto gruppo di lavoro a trovarsi ampiamente al comando della classifica è quindi il russo Mark Kondratiuk con 99.06, seguito da Litvinstev (83.46) e da Shumratko (82.13). Quarto poi Gabriele Frangipani (82.13). Sesto Nikolaj Memola (73.98) 15:09 La qualità paga: Ivan Shumratko conquista 82.13 (44.06, 38.07) e si piazza al terzo posto. 15:07 Una prestazione incentrata sulla qualità quella di Shumratko, ... Leggi su oasport (Di mercoledì 12 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15:13 CI SIAMO! ADESSO SUL GHIACCIO L’ULTIMO FONDAMENTALEDI LAVORO. Inizieremo assistendo alla prova di Evgenii Semenenko (Russia), poi Kevin Aymoz (Francia) e Deniss Vasiljevs (Lettonia), dunque Morisi Kvitelashvili (Georgia), Andrei Mozalev (Russia) e , ultimo a scendere sul ghiaccio, il nostro. 15:11 Al termine del quintodi lavoro a trovarsi ampiamente al comando della classifica è quindi il russo Mark Kondratiuk con 99.06, seguito da Litvinstev (83.46) e da Shumratko (82.13). Quarto poi Gabriele Frangipani (82.13). Sesto Nikolaj Memola (73.98) 15:09 La qualità paga: Ivan Shumratko conquista 82.13 (44.06, 38.07) e si piazza al terzo posto. 15:07 Una prestazione incentrata sulla qualità quella di Shumratko, ...

zazoomblog : LIVE Pattinaggio artistico Europei 2022 in DIRETTA: Starostin in testa attesa per Daniel Grassl - #Pattinaggio… - zazoomblog : LIVE Pattinaggio artistico Europei 2022 in DIRETTA: Milyukov in testa attesa per Daniel Grassl - #Pattinaggio… - RSIsport : Oggi in diretta alla RSI: ?????? ?????? Pattinaggio, Europei a Tallinn 13h30 Corto maschile -