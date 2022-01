Just Eat: nel quarto trimestre rallentano gli ordini (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Il gigante europeo del cibo a domicilio Just Eat Takeaway ha visto rallentare nel quarto trimestre la crescita degli ordini sulla sua piattaforma. Nel dettaglio l'incremento è stato del 14% rispetto ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Il gigante europeo del cibo a domicilioEat Takeaway ha visto rallentare nella crescita deglisulla sua piattaforma. Nel dettaglio l'incremento è stato del 14% rispetto ...

Italiani e diete green: 2 su 3 hanno ridotto consumi carne e pesce A descrivere l'atteggiamento degli italiani rispetto al fenomeno vegano e vegetariano è una ricerca condotta da Just Eat, app per le ordinazioni online di cibo a domicilio, in collaborazione con BVA ...

Italiani e diete green: 2 su 3 hanno ridotto consumi carne e pesce La scelta di consumare piatti vegan a casa riguarda quasi un italiano su due. Non manca anche la sperimentazione fuori casa, con il 28% degli italiani che ha ordinato piatti vegani al ristorante, e il ...

