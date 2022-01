Il profumo che rende più attraenti è quello al pompelmo (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Il pompelmo è tra gli agrumi più intriganti. Fresco, dal profumo elettizzante e dal tocco acidulo, appartiene alla famiglia degli “esperidati”, il cui nome deriva dalle Esperidi, ovvero le tre ninfe greche del tramonto con il compito di sorvegliare il giardino degli Dei: i loro alberi producevano le arance, o mele d'oro, dell'immortalità. Il pompelmo, come gli altri agrumi del gruppo degli “esperidati”, apporta alla composizione note frizzati, solari e toniche. E sulla vostra pelle lascia una scia molto attraente. Per chi non lo sapesse, l’arbusto del pompelmo è un antico ibrido tra l’arancio dolce e il pomelo, e in Giappone lo si utilizza da oltre 4.000 anni come idratante e purificatore della pelle. In profumeria, il pompelmo, come gli altri agrumi, viene collocato tra le note di testa della piramide ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Ilè tra gli agrumi più intriganti. Fresco, dalelettizzante e dal tocco acidulo, appartiene alla famiglia degli “esperidati”, il cui nome deriva dalle Esperidi, ovvero le tre ninfe greche del tramonto con il compito di sorvegliare il giardino degli Dei: i loro alberi producevano le arance, o mele d'oro, dell'immortalità. Il, come gli altri agrumi del gruppo degli “esperidati”, apporta alla composizione note frizzati, solari e toniche. E sulla vostra pelle lascia una scia molto attraente. Per chi non lo sapesse, l’arbusto delè un antico ibrido tra l’arancio dolce e il pomelo, e in Giappone lo si utilizza da oltre 4.000 anni come idratante e purificatore della pelle. In profumeria, il, come gli altri agrumi, viene collocato tra le note di testa della piramide ...

