Il Covid uccide la libido e l’industria di profilattici va in crisi (Di mercoledì 12 gennaio 2022) L’annuncio di Karex E’ il più grande produttore mondiale di comdom Il colosso ha deciso di riconvertire la propria attività Perizona Magazine. Leggi su perizona (Di mercoledì 12 gennaio 2022) L’annuncio di Karex E’ il più grande produttore mondiale di comdom Il colosso ha deciso di riconvertire la propria attività Perizona Magazine.

Advertising

Adnkronos : #Covid, #Oms: 'Tsunami di contagi, variante #Omicron uccide'. - storer_f : RT @Monicamondo: SERVE IL TAMPONE/ Madre perde il bimbo: non uccide solo il Covid, anche la burocrazia - ilsussidiario : RT @Monicamondo: SERVE IL TAMPONE/ Madre perde il bimbo: non uccide solo il Covid, anche la burocrazia - NmargheNiki : RT @aedan83: Ho dovuto soffocare a forza un colpo di tosse perché sono in sala d'aspetto e al primo accenno di gola schiarita mi hanno già… - ciccione_tony : @Pierinameravig1 Sapessi quanti ne uccide il sesso... ;-) Altro che covid.. -