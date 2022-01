Francesca Barra: “Cosa significa invecchiare ed essere escluse e giudicate?” (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Vietato invecchiare è la nuova serie di Francesca Barra, che andrà in onda a puntate su Storielibere.fm e su tutte le piattaforme podcast. Il primo episodio della serie, “Il corpo fuori“, è già disponibile e vede la partecipazione di Luca Dini, editore, e il professor Antonio Di Pietro, dermatologo. Francesca Barra ha creato Vietato invecchiare dopo mesi di ricerche e duro lavoro insieme a Silvia Galeazzi, Alessandra Rossi e Rossana de Michele. Cosa significa per una donna invecchiare? La giornalista, scrittrice e conduttrice radiofonica Francesca Barra si concentra sui temi legati all’agesimo e sulle sfide che una donna deve affrontare quando inizia a invecchiare. Quando invecchia, ... Leggi su news.robadadonne (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Vietatoè la nuova serie di, che andrà in onda a puntate su Storielibere.fm e su tutte le piattaforme podcast. Il primo episodio della serie, “Il corpo fuori“, è già disponibile e vede la partecipazione di Luca Dini, editore, e il professor Antonio Di Pietro, dermatologo.ha creato Vietatodopo mesi di ricerche e duro lavoro insieme a Silvia Galeazzi, Alessandra Rossi e Rossana de Michele.per una donna? La giornalista, scrittrice e conduttrice radiofonicasi concentra sui temi legati all’agesimo e sulle sfide che una donna deve affrontare quando inizia a. Quando invecchia, ...

