Advertising

controradio : Firenze, logo proiettato su monumenti: interviene Nardella - FirenzePost : Firenze: logo American Express su Ponte Vecchio e Innocenti. E’ polemica. Nardella: «Vieterò» - Lor_Bar : RT @rep_firenze: Firenze, il logo American Express proiettato su Ponte Vecchio e Innocenti: è polemica - agenziaimpress : Logo degli sponsor proiettati sui monumenti di #Firenze, il sindaco: «Inappropriati, dall’anno prossimo lo vieterò» - artedipulire : Firenze, Ponte Vecchio illuminato col logo dello sponsor: è polemica. La scritta «American Express» su Ponte Vecchi… -

Ultime Notizie dalla rete : Firenze logo

Ildi una carta di credito American Express proiettato sul Ponte Vecchio, proprio sotto le ...con tanto di scritta in viola "Sponsored by American Express" fa esplodere la polemica a, con ...Però riteniamo del tutto inopportuno che un circuito di carte di credito possa vedere il propriosull'Istituto degli Innocenti, per citare un esempio dei casi che più stanno indignando la ...Polemiche a Firenze dopo che il logo della carta di credito American Express è stato proiettato sui monumenti in occasione di F-Light 2021 ...Da giorni la pubblicità di American Express compare su Ponte Vecchio e sulla facciata dell'Istituto degli Innocenti a Firenze. Finalmente ...