Enrico Bucci, Temple University di Philadelphia: variante deltacron errore in laboratorio ritirate le sequenze (Di mercoledì 12 gennaio 2022) "I ricercatori ciprioti" che nei giorni scorsi hanno lanciato l'allerta deltacron, una variante del Covid che sembrava una combinazione fra la Delta e la Omicron, "hanno ritirato le sequenze che avevano depositato, perché vi è necessità di ulteriori accertamenti". Lo sottolinea Enrico Bucci, biologo della Temple University di Philadelphia. "Perché gli scienziati cercano le agenzie… Read More ""

Ultime Notizie dalla rete : Enrico Bucci Deltacron, un falso allarme? Variante ritirata dal database internazionale Il microbiologo Enrico Bucci, professore presso la Temple University, in seguito al 'dietrofront' su Deltacron, ha commentato: 'I ricercatori ciprioti hanno ritirato le sequenze che avevano ...

Mistero Deltacron, forse un errore in laboratorio Lo sottolinea Enrico Bucci, biologo della Temple University di Philadelphia. 'Perché gli scienziati cercano le agenzie di stampa prima dei loro colleghi chiede lo scienziato su Facebook, in un post ...

Enrico Bucci “Omicron? Si prospettano 2 scenari”/ “Se casi aumentano servono blocchi” Il Sussidiario.net Deltacron, un falso allarme? Variante ritirata dal database internazionale Deltacron, le sequenze depositate dal team di ricerca Cipro sono state ritirate dal database internazionale Gisaid: necessari ulteriori accertamenti. La variante ibrida, Deltacron ...

Il mistero della variante Deltacron, forse un errore in laboratorio "I ricercatori ciprioti" che nei giorni scorsi hanno lanciato l'allerta Deltacron, una variante del Covid che sembrava una combinazione fra la Delta e la Omicron, "hanno ritirato le sequenze ...

