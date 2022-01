E' in quarantena ma arriva dalla Lombardia per trovare i parenti: denunciato (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Arezzo, 12 gennaio 2022 - E' in quarantena ma prende la macchina, dalla Lombardia si sposta in Valdarno e va a trovare i parenti. E i carabinieri lo hanno denunciato per violazione delle regole di ... Leggi su lanazione (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Arezzo, 12 gennaio 2022 - E' inma prende la macchina,si sposta in Valdarno e va a. E i carabinieri lo hannoper violazione delle regole di ...

Adesso Novak Djokovic rischia grosso: ecco le ipotesi shock Dal Mirror arriva un'indiscrezione shock riguardante Novak Djokovic e che arricchisce di un nuovo capitolo una ...gli avrebbe impedito in ogni caso di andare in Australia perché ancora sotto quarantena ,...

Fine isolamento, la Regione Toscana libera chi è risultato negativo da 24 ore Corriere Fiorentino Da oggi sufficiente il tampone rapido per uscire dalla quarantena Da mercoledì 12 gennaio nelle .... La decisione arriva recependo una circolare del ministero della Salute. Il tampone rapido potrà essere effettuato nei drive - through dell'Asur, dai medici di medici ...

Scuola, da domani tutti in classe in Sicilia: arriva il via libera Domani torna a suonare la campanella nelle scuole siciliane. Dopo 3 ore di riunione, l'assessore Lagalla ha comunicato che da giovedì gli studenti potranno ...

