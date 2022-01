Crescono i contagi e Omicron corre. Ma in Italia è record vaccinale (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Lunghe file in attesa di un vaccino. Gli hub sono pieni e osservando i dati pare che negli ultimi giorni in tanti, anche tra gli scettici, si siano convinti della validità dei vaccini e della necessità di farli. Anche incentivati dal decreto legge del 5 gennaio che ha introdotto, entro il primo febbraio, l’obbligo vaccinale per gli over 50, tempistica che permetterà entro la data del 15 febbraio di ottenere il green pass rafforzato. Una misura nata per convincere chi ancora indeciso e per provare a rallentare la curva di crescita dei contagi. Disposizione che, numeri alla mano, sembra funzionare. Colpisce, infatti, il trend positivo per le prime dosi e i booster: ieri le somministrazioni hanno superato 686 mila dosi, riferisce in una nota la struttura del commissariato straordinario per l’emergenza. La notizia più interessante è che tra queste ci sono ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Lunghe file in attesa di un vaccino. Gli hub sono pieni e osservando i dati pare che negli ultimi giorni in tanti, anche tra gli scettici, si siano convinti della validità dei vaccini e della necessità di farli. Anche incentivati dal decreto legge del 5 gennaio che ha introdotto, entro il primo febbraio, l’obbligoper gli over 50, tempistica che permetterà entro la data del 15 febbraio di ottenere il green pass rafforzato. Una misura nata per convincere chi ancora indeciso e per provare a rallentare la curva di crescita dei. Disposizione che, numeri alla mano, sembra funzionare. Colpisce, infatti, il trend positivo per le prime dosi e i booster: ieri le somministrazioni hanno superato 686 mila dosi, riferisce in una nota la struttura del commissariato straordinario per l’emergenza. La notizia più interessante è che tra queste ci sono ...

Advertising

petergomezblog : Covid, i dati – Nuovo record di 170.844 contagi, 50mila solo in Lombardia. Altri 259 morti (a causa dei riconteggi)… - RenatoPisanti : RT @orfini: Siccome i contagi crescono velocemente (come ampiamente previsto) ecco la soluzione geniale suggerita da alcuni esperti: smette… - mrbassetti : RT @orfini: Siccome i contagi crescono velocemente (come ampiamente previsto) ecco la soluzione geniale suggerita da alcuni esperti: smette… - tinapica66 : RT @orfini: Siccome i contagi crescono velocemente (come ampiamente previsto) ecco la soluzione geniale suggerita da alcuni esperti: smette… - tg2000it : La #variante #Omicron fa correre i #contagi. Nuovo record di #vaccinati Ospedale #Codogno: oggi abbiamo più armi p… -