Covid oggi Italia, “32% di ricoveri in più in 7 giorni” (Di mercoledì 12 gennaio 2022) I ricoveri Covid sono cresciuti del 32% in una settimana negli ospedali sentinella della Fiaso. “È la più veloce accelerazione registrata in due mesi”, sottolinea la Federazione Italiana aziende sanitarie e ospedaliere (Fiaso) dal monitoraggio degli ospedali sentinella. L’ultimo report comprende 20 strutture sanitarie e ospedaliere e 4 ospedali pediatrici, distribuiti su tutto il territorio Italiano. La rilevazione è stata effettuata in data 11 gennaio e riguarda un totale di 2.183 pazienti adulti e 120 pediatrici. Il report evidenza “un aumento dei ricoveri, pari al 32%, con una decisa accelerazione rispetto alla scorsa settimana quando l’incremento era stato del 26%”. Un dato “in linea con l’aumento dell’incidenza registrato nelle ultime settimane e che pone un allarme sui posti letto riservati ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Isono cresciuti del 32% in una settimana negli ospedali sentinella della Fiaso. “È la più veloce accelerazione registrata in due mesi”, sottolinea la Federazionena aziende sanitarie e ospedaliere (Fiaso) dal monitoraggio degli ospedali sentinella. L’ultimo report comprende 20 strutture sanitarie e ospedaliere e 4 ospedali pediatrici, distribuiti su tutto il territoriono. La rilevazione è stata effettuata in data 11 gennaio e riguarda un totale di 2.183 pazienti adulti e 120 pediatrici. Il report evidenza “un aumento dei, pari al 32%, con una decisa accelerazione rispetto alla scorsa settimana quando l’incremento era stato del 26%”. Un dato “in linea con l’aumento dell’incidenza registrato nelle ultime settimane e che pone un allarme sui posti letto riservati ...

Advertising

CottarelliCPI : Oggi si discute (vedi #Bassetti) se sia ancora giusto dare i numeri giornalieri del Covid. Per me informare non è m… - GiovanniToti : Pandemia burocratica! Questo è diventato il Covid. Il Governo decida al più presto di tamponare solo i sintomatici,… - AntoVitiello : AC #Milan comunica che Fikayo #Tomori è risultato negativo al Covid-19. Il giocatore è guarito e oggi si allenerà con i compagni' - Gabrigrifo1 : RT @kurhora: #Bassetti complottista: 'se un soggetto asintomatico... entra in ospedale per incidente col motorino... e muore per l'inciden… - notimenospace67 : RT @a_meluzzi: Vaccino Covid, Aifa non promulga più rapporti sugli eventi avversi • Imola Oggi -

Ultime Notizie dalla rete : Covid oggi Casi Covid oggi: contagi, ricoveri e morti per regione. Bollettino 12 gennaio Cosa cambia e differenze Bollettino Covid di oggi 12 gennaio 2022 Pubblicheremo qui non appena disponibile il bollettino nazionale Regioni / Veneto Scende leggermente la curva dei nuovi contagi in ...

Covid, presidente virologi: "Bollettino va cambiato, studiare i ricoveri" ... dovremmo "cominciare a pensare di non comunicare più il numero dei positivi, ma esclusivamente il dato dei ricoveri realmente dipendenti da Covid - 19". "Che senso ha oggi - chiede il numero uno dei ...

Coronavirus oggi: Agenas: l’occupazione dei reparti sale al 27%. In crescita 13 regioni Il Sole 24 ORE Covid-19, domande frequenti e tabella delle attività consentite Da quando si applicano? Le nuove norme sulla quarantena per le persone che hanno avuto un contatto stretto con un positivo al COVID-19 si applicano a partire dal 31 dicembre 2021, data di entrata in ...

Covid: Andreoni, ok vaccino per Omicron ma non si può inseguire varianti In un’intervista alla Cnbc l’amministratore delegato di Pfizer, Albert Bourla, ha dichiarato che il nuovo vaccino contro Omicron «sarà pronto a marzo» e ha detto di non sapere se una quarta dose sarà ...

Cosa cambia e differenze Bollettinodi12 gennaio 2022 Pubblicheremo qui non appena disponibile il bollettino nazionale Regioni / Veneto Scende leggermente la curva dei nuovi contagi in ...... dovremmo "cominciare a pensare di non comunicare più il numero dei positivi, ma esclusivamente il dato dei ricoveri realmente dipendenti da- 19". "Che senso ha- chiede il numero uno dei ...Da quando si applicano? Le nuove norme sulla quarantena per le persone che hanno avuto un contatto stretto con un positivo al COVID-19 si applicano a partire dal 31 dicembre 2021, data di entrata in ...In un’intervista alla Cnbc l’amministratore delegato di Pfizer, Albert Bourla, ha dichiarato che il nuovo vaccino contro Omicron «sarà pronto a marzo» e ha detto di non sapere se una quarta dose sarà ...