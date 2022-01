Covid oggi Abruzzo, 3.912 contagi e 7 morti: bollettino 12 gennaio (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Sono 3.912 i nuovi contagi da Coronavirus in Abruzzo secondo il bollettino di oggi, mercoledì 12 gennaio 2022, con i dati della Regione. Nella tabella si fa riferimento ad altri 7 morti. Da inizio pandemia le vittime sono state 2.680 in Abruzzo. Nelle ultime 24 ore sono guarite 667 persone. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 7.088 tamponi molecolari e 28.345 test antigenici con un tasso di positività all’11.04 per cento. I pazienti ricoverati in area medica Covid sono 338, mentre sono 35 in terapia intensiva, 3 in più da ieri. In isolamento domiciliare 57.247 persone. Tra le province con il maggior numero di nuovi casi: Chieti con 1.134 contagi da ieri, Pescara a 992 e L’Aquila a 725. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Sono 3.912 i nuovida Coronavirus insecondo ildi, mercoledì 122022, con i dati della Regione. Nella tabella si fa riferimento ad altri 7. Da inizio pandemia le vittime sono state 2.680 in. Nelle ultime 24 ore sono guarite 667 persone. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 7.088 tamponi molecolari e 28.345 test antigenici con un tasso di positività all’11.04 per cento. I pazienti ricoverati in area medicasono 338, mentre sono 35 in terapia intensiva, 3 in più da ieri. In isolamento domiciliare 57.247 persone. Tra le province con il maggior numero di nuovi casi: Chieti con 1.134da ieri, Pescara a 992 e L’Aquila a 725. L'articolo proviene da Italia Sera.

