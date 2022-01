Covid Italia, "32% di ricoveri in più in 7 giorni" (Di giovedì 13 gennaio 2022) Roma, 12 gen. (Adnkronos Salute) - I ricoveri Covid sono cresciuti del 32% in una settimana negli ospedali sentinella della Fiaso. "È la più veloce accelerazione registrata in due mesi", sottolinea la Federazione Italiana aziende sanitarie e ospedaliere (Fiaso) dal monitoraggio degli ospedali sentinella. L'ultimo report comprende 20 strutture sanitarie e ospedaliere e 4 ospedali pediatrici, distribuiti su tutto il territorio Italiano. La rilevazione è stata effettuata in data 11 gennaio e riguarda un totale di 2.183 pazienti adulti e 120 pediatrici. Il report evidenza "un aumento dei ricoveri, pari al 32%, con una decisa accelerazione rispetto alla scorsa settimana quando l'incremento era stato del 26%". Un dato "in linea con l'aumento dell'incidenza registrato nelle ultime settimane e che pone un ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 13 gennaio 2022) Roma, 12 gen. (Adnkronos Salute) - Isono cresciuti del 32% in una settimana negli ospedali sentinella della Fiaso. "È la più veloce accelerazione registrata in due mesi", sottolinea la Federazionena aziende sanitarie e ospedaliere (Fiaso) dal monitoraggio degli ospedali sentinella. L'ultimo report comprende 20 strutture sanitarie e ospedaliere e 4 ospedali pediatrici, distribuiti su tutto il territoriono. La rilevazione è stata effettuata in data 11 gennaio e riguarda un totale di 2.183 pazienti adulti e 120 pediatrici. Il report evidenza "un aumento dei, pari al 32%, con una decisa accelerazione rispetto alla scorsa settimana quando l'incremento era stato del 26%". Un dato "in linea con l'aumento dell'incidenza registrato nelle ultime settimane e che pone un ...

