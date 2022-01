Covid: Ira (Leolandia) a Gelmini, 'ristori per parchi a tema o sarà fallimento' (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Milano, 12 gen. (Labitalia) - Nelle ore in cui a Palazzo Chigi si discute sul dossier relativo alle nuove misure a sostegno delle imprese più colpite dalla crisi pandemica, con particolare riferimento al turismo, Giuseppe Ira, presidente di Leolandia, parco a tema lombardo dedicato alle famiglie con bambini, nonché la più importante azienda del settore di proprietà ancora al 100% italiana, si appella al ministro per gli Affari regionali e le Autonomie Mariastella Gelmini per denunciare la crisi in cui versa il comparto e chiedere un intervento volto a superare i vincoli legislativi che, ad oggi, hanno impedito tanto a Leolandia quanto agli altri parchi tematici della Penisola di accedere ai sostegni e ai ristori previsti per gli operatori del turismo. I ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Milano, 12 gen. (Labitalia) - Nelle ore in cui a Palazzo Chigi si discute sul dossier relativo alle nuove misure a sostegno delle imprese più colpite dalla crisi pandemica, con particolare riferimento al turismo, Giuseppe Ira, presidente di, parco alombardo dedicato alle famiglie con bambini, nonché la più importante azienda del settore di proprietà ancora al 100% italiana, si appella al ministro per gli Affari regionali e le Autonomie Mariastellaper denunciare la crisi in cui versa il comparto e chiedere un intervento volto a superare i vincoli legislativi che, ad oggi, hanno impedito tanto aquanto agli altritici della Penisola di accedere ai sostegni e aiprevisti per gli operatori del turismo. I ...

Advertising

Annika593482531 : RT @RadioRadioWeb: 'Noi dovremmo dare soldi alle case farmaceutiche che hanno guadagnato una fortuna, noi che siamo stati chiusi in casa do… - simchannel1964 : RT @RadioRadioWeb: 'Noi dovremmo dare soldi alle case farmaceutiche che hanno guadagnato una fortuna, noi che siamo stati chiusi in casa do… - ladyrosmarino : RT @RadioRadioWeb: 'Noi dovremmo dare soldi alle case farmaceutiche che hanno guadagnato una fortuna, noi che siamo stati chiusi in casa do… - annarelladippi : RT @RadioRadioWeb: 'Noi dovremmo dare soldi alle case farmaceutiche che hanno guadagnato una fortuna, noi che siamo stati chiusi in casa do… - EsoticoFabio : RT @RadioRadioWeb: 'Noi dovremmo dare soldi alle case farmaceutiche che hanno guadagnato una fortuna, noi che siamo stati chiusi in casa do… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Ira Covid, l'ira della Lega: 'In farmacia solo tamponi fine quarantena' REGGIO EMILIA " La Lega spara ad alzo zero sul nuovo accordo tra l'Ausl di Reggio Emilia e le farmacie sui tamponi Covid 'di chiusura', che riguarderanno però solo chi deve essere "liberato" dalla quarantena (perché contatto di un positivo) e non la fine degli isolamenti (per coloro che hanno contratto il virus). "...

Djokovic, il Papa e l'Alta Fedeltà ... il più rigido in fatto di norme Covid dopo la Cina, credo, il fatto di essere stato proprio a ... toccare cani e gatti è una di quelle cose che scatena l'ira dei proprietari di cani e gatti come solo ...

Covid, l’ira della Lega: “In farmacia solo tamponi fine quarantena” ReggioSera.it Covid: Ira (Leolandia) a Gelmini, 'ristori per parchi a tema o sarà fallimento' Milano, 12 gen. (Labitalia) - Nelle ore in cui a Palazzo Chigi si discute sul dossier relativo alle nuove misure a sostegno delle imprese più colpite ...

Covid, Vergallo (Aaroi-Emac): “In Italia, la curva di contagi non si invertirà prima di febbraio” Secondo il presidente nazionale dell’Aaroi-Emac, Alessandro Vergallo, la curva dei contagi Covid in Italia non si invertirà prima di febbraio.

REGGIO EMILIA " La Lega spara ad alzo zero sul nuovo accordo tra l'Ausl di Reggio Emilia e le farmacie sui tamponi'di chiusura', che riguarderanno però solo chi deve essere "liberato" dalla quarantena (perché contatto di un positivo) e non la fine degli isolamenti (per coloro che hanno contratto il virus). "...... il più rigido in fatto di normedopo la Cina, credo, il fatto di essere stato proprio a ... toccare cani e gatti è una di quelle cose che scatena l'dei proprietari di cani e gatti come solo ...Milano, 12 gen. (Labitalia) - Nelle ore in cui a Palazzo Chigi si discute sul dossier relativo alle nuove misure a sostegno delle imprese più colpite ...Secondo il presidente nazionale dell’Aaroi-Emac, Alessandro Vergallo, la curva dei contagi Covid in Italia non si invertirà prima di febbraio.