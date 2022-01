Covid-19, record dei morti nella quarta ondata. Ema: l’umanità imparerà a convivere con Omicron (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Calano i nuovi contagi da Covid-19, nelle ultime 24 ore in Italia, dopo il record di ieri. Diminuiscono leggermente anche i tamponi effettuati che però sono sempre più di un milione. Rallenta la crescita dei ricoveri ordinari, che negli ultimi giorni sono aumentati di 700 unità al giorno, e per la prima volta da diverso tempo scendono, anche se leggermente, i pazienti in terapia intensiva. Male invece sul fronte dei morti dove si registra il record della quarta ondata e numero più alto dal 6 maggio scorso, ma influiscono diversi recuperi dalle Regioni.In cifre, secondo quanto emerge dall'odierno bollettino del ministero della Salute, sono 196.224 i nuovi casi di positività al Covid-19 (ieri 220.532) e 313 i decessi (ieri 294) registrati nelle ultime 24 ore in Italia. È ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Calano i nuovi contagi da-19, nelle ultime 24 ore in Italia, dopo ildi ieri. Diminuiscono leggermente anche i tamponi effettuati che però sono sempre più di un milione. Rallenta la crescita dei ricoveri ordinari, che negli ultimi giorni sono aumentati di 700 unità al giorno, e per la prima volta da diverso tempo scendono, anche se leggermente, i pazienti in terapia intensiva. Male invece sul fronte deidove si registra ildellae numero più alto dal 6 maggio scorso, ma influiscono diversi recuperi dalle Regioni.In cifre, secondo quanto emerge dall'odierno bollettino del ministero della Salute, sono 196.224 i nuovi casi di positività al-19 (ieri 220.532) e 313 i decessi (ieri 294) registrati nelle ultime 24 ore in Italia. È ...

