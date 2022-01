“Costa Concordia: Cronaca di un disastro”: il documentario sul naufragio (Di mercoledì 12 gennaio 2022) A dieci anni dalla tragedia della Costa Concordia “Costa Concordia: Cronaca di un disastro” a dieci anni dal naufragio, arriva il documentario sulla tragedia. In onda giovedì 13 gennaio su RAI DUE. Il documentario ricostruisce con materiale d’archivio inedito, interviste e ricostruzioni filmate la terribile notte del 13 gennaio 2012. Quella notte cui la nave da crociera finì contro gli scogli dell’isola del Giglio, cambiando la vita di chi era a bordo e la storia della navigazione turistica. Sono le 21.45 del 13 Gennaio 2012 quando la Costa Concordia urta uno scoglio davanti all’isola del Giglio. La nave era partita da poco più di due ore da Civitavecchia, diretta a Savona, con a bordo 4.229 persone ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 12 gennaio 2022) A dieci anni dalla tragedia delladi un” a dieci anni dal, arriva ilsulla tragedia. In onda giovedì 13 gennaio su RAI DUE. Ilricostruisce con materiale d’archivio inedito, interviste e ricostruzioni filmate la terribile notte del 13 gennaio 2012. Quella notte cui la nave da crociera finì contro gli scogli dell’isola del Giglio, cambiando la vita di chi era a bordo e la storia della navigazione turistica. Sono le 21.45 del 13 Gennaio 2012 quando laurta uno scoglio davanti all’isola del Giglio. La nave era partita da poco più di due ore da Civitavecchia, diretta a Savona, con a bordo 4.229 persone ...

Advertising

SkyTG24 : Costa Concordia, il vigile del fuoco a Sky TG24: 'Non avevamo certezza di sopravvivere' - _PuntoZip_ : Oggi in TV: La Rai ricorda il naufragio della Costa Concordia. Approfondimenti e testimonianze nel decimo anniversa… - giglionews : L’Isola del Giglio non dimentica il naufragio della Costa Concordia L’Isola del Giglio non dimentica il naufragio… - giglionews : 13 Gennaio, Il Tirreno regala un libro 13 GENNAIO, IL TIRRENO REGALA UN LIBRO Alle 22,36 del 13 gennaio 2012 l’Ag… - 361_magazine : A 10 anni dalla tragedia di #costaconcordia arriva il documentario -