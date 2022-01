Civica Calenda | Nanni | portare servizi primari in tutte le zone sprovviste

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Roma – “Tra gli ordini del giorno che abbiamo presentato, come Lista, collegati alla delibera di bilancio, c’è la richiesta affinchéledi Roma siano dotate di: acqua corrente e impianti fognari”. Così in una nota Darioconsigliere della Listae membro della commissione LL.PP.. “Dobbiamo ricordare, purtroppo, che ancora oggi nel 2022 nella città più bella del mondo, ci sonodi collegamenti alla rete idrica e alla rete fognaria. Una situazione paradossale che possiamo constatare inquali: Osa, Tragliatella, Torre Jacova, Via Strampelli a Monte Migliore e Bagnoletto; tanto per fare alcuni esempi.” “Oggi, ...

Advertising

giovannabordo11 : @valerio_casini ????Valerio Casini il candidato giusto al posto - vrachiero : @elio_vito Interporto di Nola,Italia Futura,Scelta Civica,Siamo Europei... più che #Calenda potrebbe chiamarsi #sentenza. - giovannabordo11 : @matteorenzi @Avvenire_Nei ????Amici sosteniamo Valerio Casini A Roma il 16 gennaio si vota nel 1*Municipio,si can… - Orizzonti6 : Scusate @RadioGoldAl In data 22 novembre 2021 avete fatto un servizio sulla presentazione della lista civica SiAmo… - amodio_enzo : @AnnigioGiovanni @CarloCalenda @CalendaSindaco @FlaviaDegreg @valerio_casini Nella lista civica Calenda Sindaco c'e… -

Ultime Notizie dalla rete : Civica Calenda

NovaNews

Roma " "Voglio assumere una posizione chiara e netta su come affrontare l'emergenza Covid". Così in un comunicato la capogruppo della Listain Campidoglio, Flavia De Gregorio. "Siamo rappresentanti delle istituzioni - sottolinea De Gregorio - e dobbiamo agire per tutelare la salute pubblica e la tenuta economica della ...... Dario Nanni (Lista- Azione), Paolo Ciani (Demos), Giovanni Caudo (Roma Futura), Marco Di Stefano (Udc - Forza Italia), Alessandro Luparelli (Sinistraecologista), Fabrizio Santori (...Roma - "Voglio assumere una posizione chiara e netta su come affrontare l'emergenza Covid". Così in un comunicato la capogruppo della Lista Civica Calenda ...(wn24)-Roseto – “Vogliamo esprimere grande rammarico e ferma condanna per l’atteggiamento, esclusivamente ostruzionistico, di parte della minoranza che ha voluto proporre oltre 1.450 emendamenti al Bi ...