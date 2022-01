Cagliari, lunghe code all’hub vaccinale: Omicron e green pass spingono le inoculazioni – Video (Di mercoledì 12 gennaio 2022) L’aumento dei casi dovuti alla variante Omicron, prevalente al 70% in Sardegna, e le nuove regole sui green pass stanno spingendo la campagna di vaccinazione nell’Isola con un incremento delle somministrazioni e delle prime dosi, non solo quelle pediatriche. Diversi piccoli Comuni stanno organizzando giornate dedicate e le prenotazioni sono già oltre la disponibilità di dosi previste tanto che si sta pensando a nuovi Open Day. A Cagliari, da dopo l’Epifania, si registra un costante e intenso flusso di persone all’hub della Fiera di Cagliari. Anche oggi sono state registrate lunghe file con attese anche di un’ora per potersi vaccinare. Secondo i dati della Asl di Cagliari nell’hub della Fiera oggi sono state prenotate ed effettuate 300 prime dosi (tra ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 12 gennaio 2022) L’aumento dei casi dovuti alla variante, prevalente al 70% in Sardegna, e le nuove regole suistanno spingendo la campagna di vaccinazione nell’Isola con un incremento delle somministrazioni e delle prime dosi, non solo quelle pediatriche. Diversi piccoli Comuni stanno organizzando giornate dedicate e le prenotazioni sono già oltre la disponibilità di dosi previste tanto che si sta pensando a nuovi Open Day. A, da dopo l’Epifania, si registra un costante e intenso flusso di personedella Fiera di. Anche oggi sono state registratefile con attese anche di un’ora per potersi vaccinare. Secondo i dati della Asl dinell’hub della Fiera oggi sono state prenotate ed effettuate 300 prime dosi (tra ...

Advertising

infoitinterno : Positivi anche col green pass valido a caccia del tampone, lunghe code nel girone dannato in via Romagna a Cagliari - sardanews : Positivi anche col green pass valido a caccia del tampone, lunghe code nel girone dannato in via Romagna a Cagliari… - vivere_sardegna : Positivi anche col green pass valido a caccia del tampone, lunghe code nel girone dannato in via Romagna a Cagliari -