Biathlon | startlist Sprint Ruhpolding 2022 | orari | programma | tv | streaming | pettorali degli italiani

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Giovedì 13 gennaio (ore 14.30) si disputerà lamaschile di, prova valida per la Coppa del Mondo 2021-di. Si preannuncia grande spettacolo sulle nevi tedesche, dove si consumerà un importante appuntamento di avvicinamento alle Olimpiadi Invernali di Pechino. Il francese Emilien Jacquelin si presenterà col pettorale giallo e scatterà col numero 16, mentre il suo connazionale Quentin Fillon Maillet indosserà il pettorale giallo e scatterà col 17. L’Italia spera di essere protagonista dopo il bel terzo posto conquistato da Dorothea Wierer nellache ha aperto il fine settimana in Germania. Lukas Hofer torna dopo l’assenza di settimana scorsa e partirà col numero 34 (alle ore 14.47), preceduto di trenta secondi da Thomas Bormolini (numero 34). ...

Giovedì 13 gennaio (ore 14.30) si disputerà la sprint maschile di Ruhpolding, prova valida per la Coppa del Mondo 2021-2022 di biathlon. Si preannuncia grande ... Di seguito la startlist, i pettorali di partenza e gli azzurri al via.