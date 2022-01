Bersani vuole un «partitone» di tutta la sinistra (o qualcosa di simile all’Ulivo) (Di mercoledì 12 gennaio 2022) «Sì, Draghi è sicuramente in pole position per il Quirinale, pur con tutte le subordinate del caso». Lo dice al Corriere Pier Luigi Bersani, tra i fondatori di Articolo Uno. Ma secondo l’ex segretario del Partito democratico, andrebbe anche cercata un’alternativa. E invece, «la verità è che siamo incartati sia sui nomi che sui criteri e ci vorrebbe la mossa del cavallo, provare a metterci dal punto di vista di quello che si aspettano le persone comuni. Io penso questo: dobbiamo puntare su una persona seria, competente, che non si faccia portare a messa, come diciamo in Emilia (cioè che non si faccia condizionare, ndr). Uno che possa esercitare un po’ di autorità morale. Queste figure esistono. Per intenderci, cito una persona che non c’è più: l’ex presidente della Consulta Giuseppe Tesauro. Sarebbe stato perfetto. Se non lo si trova tra i politici, il nuovo presidente, ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 12 gennaio 2022) «Sì, Draghi è sicuramente in pole position per il Quirinale, pur con tutte le subordinate del caso». Lo dice al Corriere Pier Luigi, tra i fondatori di Articolo Uno. Ma secondo l’ex segretario del Partito democratico, andrebbe anche cercata un’alternativa. E invece, «la verità è che siamo incartati sia sui nomi che sui criteri e ci vorrebbe la mossa del cavallo, provare a metterci dal punto di vista di quello che si aspettano le persone comuni. Io penso questo: dobbiamo puntare su una persona seria, competente, che non si faccia portare a messa, come diciamo in Emilia (cioè che non si faccia condizionare, ndr). Uno che possa esercitare un po’ di autorità morale. Queste figure esistono. Per intenderci, cito una persona che non c’è più: l’ex presidente della Consulta Giuseppe Tesauro. Sarebbe stato perfetto. Se non lo si trova tra i politici, il nuovo presidente, ...

