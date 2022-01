Berlusconi deve sudarsi anche i voti dei centristi (che sotto sotto vogliono Draghi) (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Viva Mario Draghi, siamo fedeli a Silvio Berlusconi, meglio un bis di Sergio Mattarella. Il centro recita a soggetto. Tra i principali partiti di governo e d’opposizione non c’è il regista e forse nemmeno il direttore della fotografia, figuriamoci nel marasma di sigle e deputati che si colloca a metà del guado tra il centrodestra e il centrosinistra, e dalla girandola di vertici, incontri e contatti dei centristi emerge una convinzione: per il presidente di Forza Italia la strada è tutt’altro che spianata, la prova di forza alla quarta votazione, quando il quorum si abbasserà, non è così scontata. Oggi si è riunita Cambiamo, la formazione che fa capo al presidente ligure Giovanni Toti e al sindaco di Venezia Luigi Brugnaro. E poi Carlo Calenda, Emma Bonino e Benedetto Della Vedova hanno siglato una federazione tra Azione e +Europa. ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Viva Mario, siamo fedeli a Silvio, meglio un bis di Sergio Mattarella. Il centro recita a soggetto. Tra i principali partiti di governo e d’opposizione non c’è il regista e forse nemmeno il direttore della fotografia, figuriamoci nel marasma di sigle e deputati che si colloca a metà del guado tra il centrodestra e il centrosinistra, e dalla girandola di vertici, incontri e contatti deiemerge una convinzione: per il presidente di Forza Italia la strada è tutt’altro che spianata, la prova di forza alla quarta votazione, quando il quorum si abbasserà, non è così scontata. Oggi si è riunita Cambiamo, la formazione che fa capo al presidente ligure Giovanni Toti e al sindaco di Venezia Luigi Brugnaro. E poi Carlo Calenda, Emma Bonino e Benedetto Della Vedova hanno siglato una federazione tra Azione e +Europa. ...

