ATP Adelaide II 2022: troppo Khachanov per Mager, l'azzurro si arrende in due set (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Sconfitto, ma a testa alta. Si interrompe al secondo turno il cammino di Gianluca Mager nel torneo ATP Adelaide II 2022; il ligure combatte ma deve arrendersi per 7-5 6-3 al cospetto del russo Karen Khachanov, giocatore che aveva già dimostrato un buono stato di forma arrivando in finale nella stessa città la scorsa settimana. Il match è assai rapido, con gli scambi contenuti. La potenza del russo la fa da padrone: il numero 30 del mondo non offre appigli al servizio, concedendo soltanto quattro punti in tutto il set con questo fondamentale, attendendo un passo falso dell'azzurro. Che arriva nel dodicesimo gioco, con Mager che deve abdicare al secondo set point. Nella seconda frazione la battuta di Khachanov sembra leggermente più attaccabile, ma il ...

