Astro Novella di Joss | Anna Tatangelo tra bellezza e talento

Leggi su novella2000

(Di mercoledì 12 gennaio 2022)e l’ideale di perfezione Tanti auguri alla bella, classe 1987 con un ascendente in Gemelli che si presta egregiamente alla televisione e a una carriera televisiva. Ottimo, in prima istanza, quel Giove nel decimo campo natio in Pesci, garanzia di fortuna, creatività. Fortemente risvegliato nei primi sei mesi del 2022, promette L'articolo proviene da2000.