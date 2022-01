Ahmet Calik: il calciatore ex Galatasaray è morto a causa di un incidente (Di mercoledì 12 gennaio 2022) L’ex difensore del Galatasaray e della Turchia Ahmet Calik è morto in un incidente d’auto all’età di 27 anni. Lo ha confermato il suo club Konyaspor ieri 11 Gennaio 2022. Una vera tragedia in un momento che doveva essere invece ricco di gioia per il difensore che si apprestava a convolare a nozze e a mettere su famiglia. Secondo il sito Web turco Spor Arena, l’incidente è avvenuto su un’autostrada vicino alla capitale Ankara. La squadra ha salutato via social il giocatore con un post molto commovente e naturalmente anche se sue ex squadre lo hanno ricordato. La Lazio ci prova ma finisce 0-0 con il Galatasaray Ahmet Calik: l’annuncio social del Konyaspor “Siamo profondamente addolorati per aver perso il nostro giocatore ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 12 gennaio 2022) L’ex difensore dele della Turchiain und’auto all’età di 27 anni. Lo ha confermato il suo club Konyaspor ieri 11 Gennaio 2022. Una vera tragedia in un momento che doveva essere invece ricco di gioia per il difensore che si apprestava a convolare a nozze e a mettere su famiglia. Secondo il sito Web turco Spor Arena, l’è avvenuto su un’autostrada vicino alla capitale Ankara. La squadra ha salutato via social il giocatore con un post molto commovente e naturalmente anche se sue ex squadre lo hanno ricordato. La Lazio ci prova ma finisce 0-0 con il: l’annuncio social del Konyaspor “Siamo profondamente addolorati per aver perso il nostro giocatore ...

