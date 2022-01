Von der Leyen ricorda Sassoli | Campione di giustizia e solidarietà

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 11 gennaio 2022) La notizia della morte di Davidha scosso tutta l'Unione europea, in queste ore riunita nel lutto e nel cordoglio. Tra le prime a rendere omaggio alla memoria del presidente del Parlamento europeo è stata Ursula von derattraverso una dichiarazione pubblica: "È un giorno triste per l'Europa, oggi la nostra Unione perde un convinto europeista, un sincero democratico e un uomo buono", ha esordito in italiano la presidente della Commissione europea. Per poi proseguire: "Davidera un uomo di grande fede e di profonde convinzioni. Tutti amavano il suo sorriso, la sua cortesia e la sua bontà ma allo stesso tempo sapeva come lottare per ciò in cui credeva". Uno strenuo europeista, al servizio di Bruxelles dal 2009: prima come capo della delegazione Pd in parlamento, in seguito nel ruolo di vicepresidente del Parlamento ...