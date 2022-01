Tornano sui Bastioni di Palmanova gli operatori forestali della Regione FVG (Di martedì 11 gennaio 2022) Dopo la consegna, lo scorso anno, della cittadinanza onoraria di Palmanova, Tornano nella città stellata diciassette operatori forestali della Regione FVG. Fino a marzo, e comunque fino a quanto le condizioni meteo non permetteranno la ripresa dei lavori in alta montagna, si occuperanno della salvaguardia, valorizzazione e cura del Parco Storico dei Bastioni. In questi anni di lavoro sono stati realizzati oltre 1.000 metri di staccionate di protezione, oltre 5.000 mq di reti paramassi sui Baluardi, puliti oltre 60.000 mq di murature oltre allo sfalcio annuale di un’area di oltre 1,5 milioni di mq. Giuseppe Tellini, Sindaco di Palmanova, durante l’incontro di benvenuto e coordinamento delle attività previste nei mesi ... Leggi su udine20 (Di martedì 11 gennaio 2022) Dopo la consegna, lo scorso anno,cittadinanza onoraria dinella città stellata diciassetteFVG. Fino a marzo, e comunque fino a quanto le condizioni meteo non permetteranno la ripresa dei lavori in alta montagna, si occuperannosalvaguardia, valorizzazione e cura del Parco Storico dei. In questi anni di lavoro sono stati realizzati oltre 1.000 metri di staccionate di protezione, oltre 5.000 mq di reti paramassi sui Baluardi, puliti oltre 60.000 mq di murature oltre allo sfalcio annuale di un’area di oltre 1,5 milioni di mq. Giuseppe Tellini, Sindaco di, durante l’incontro di benvenuto e coordinamento delle attività previste nei mesi ...

