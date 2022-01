Senato: Capigruppo riprende alle 16, manca accordo su calendario (Di martedì 11 gennaio 2022) Roma, 11 gen. (Adnkronos) - Dopo un'ora e mezza di discussione è stata aggiornata alle 16 la riunione della Conferenza dei Capigruppo del Senato. In particolare mancherebbe l'accordo sul calendario della prossima settimana, soprattutto in riferimento a due punti: la questione del seggio contestato tra Claudio Lotito e il Senatore di Iv Vincenzo Carbone, con la proposta della Giunta delle Elezioni di assegnarlo al primo; e la decisione di sollevare il conflitto di attribuzioni in merito all'inchiesta sulla Fondazione Open che coinvolge Matteo Renzi, proposta anche in questo caso dalla Giunta delle Immunità. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 11 gennaio 2022) Roma, 11 gen. (Adnkronos) - Dopo un'ora e mezza di discussione è stata aggiornata16 la riunione della Conferenza deidel. In particolare mancherebbe l'suldella prossima settimana, soprattutto in riferimento a due punti: la questione del seggio contestato tra Claudio Lotito e ilre di Iv Vincenzo Carbone, con la proposta della Giunta delle Elezioni di assegnarlo al primo; e la decisione di sollevare il conflitto di attribuzioni in merito all'inchiesta sulla Fondazione Open che coinvolge Matteo Renzi, proposta anche in questo caso dalla Giunta delle Immunità.

