Sci alpino | Coppa del Mondo | Innerhofer il più veloce nella prima prova libera a Wengen

(Di martedì 11 gennaio 2022) Christofha fatto registrare il miglior tempo in 2’30?84, seguito a 7 centesimi dallo svizzero Stefan Rogentin, e a 14 dall’altro elvetico Beat Feuzrimadi studio sulla pista del Lauberhorn a. Matthias Mayer e Romed Baumann hanno completato i primi cinque posti. Dominik Paris si è piazzato all’11/o posto, con un ritardo di 1?52 da, mentre Mattia Casse è 24/o a 3?04 e Guglielmo Bosca 30/o a 3?35. Si è rivisto in pista Emanuele Buzzi, che ha staccato il 31/o tempo con 3?36 di svantaggio. Più indietro Matteo Marsaglia, Riccardo Tonetti, Giovanni Franzoni e Pietro Zazzi. Mercoledì ci sarà la seconda e ultima, con partenza alle 12.30,delle quattro gare che la località svizzera ospiterà: il superG che recupera quello ...

Si ferma Vincent Kriechmayr, due volte campione del mondo a Cortina 2021. L'austriaco è risultato positivo al coronavirus e questa mattina non ha preso parte alla prima prova cronometrata in vista ...Il comunicato rilasciato dalla Federazione austriaca tesse le lodi di papà Hirscher, ringraziandolo per l'impegno profuso nel corso degli anni: "Ferdinand ha messo a disposizione il suo vasto know - ...Il veterano Christof Innerhofer si è imposto nella prima prova cronometrata di discesa libera sulla Lauberhorn di Wengen. L'azzurro, già capace di vincere su queste nevi nel lontano 2013, ha preceduto ...Sci alpino, Vincent Kriechmayr è risultato positivo al coronavirus. Salta la prima prova cronometrata in vista delle due discese libere a Wengen ...