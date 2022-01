Repubblica: a Trigoria non c’è ambito in cui Mourinho non eserciti un’influenza totale (Di martedì 11 gennaio 2022) Repubblica racconta che i Friedkin, proprietari della Roma, sono furiosi dopo la sconfitta contro la Juve all’Olimpico. “La Roma che Dan e Ryan Friedkin hanno trovato al loro ritorno in Italia li ha resi furiosi. Così li raccontano dopo la sconfitta con la Juventus. Furiosi e delusi”. Da settembre 2020 i Friedkin hanno immesso nel club 400 milioni di euro: 300 per la copertura del fabbisogno finanziario, altri 100 per gli acquisti. Più i 7 milioni netti all’anno puntati su Mourinho. Non capiscono come sia possibile che la Roma sia settima nonostante abbiano ingaggiato l’allenatore più pagato d’Italia. Mourinho non rischia minimamente il posto. “Sa bene lo Special di non rischiare neanche lontanamente il posto: perché «non sarai mai esonerato» è la promessa con cui lo ha accolto Dan Friedkin, suo enorme estimatore. Perché il divorzio ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 11 gennaio 2022)racconta che i Friedkin, proprietari della Roma, sono furiosi dopo la sconfitta contro la Juve all’Olimpico. “La Roma che Dan e Ryan Friedkin hanno trovato al loro ritorno in Italia li ha resi furiosi. Così li raccontano dopo la sconfitta con la Juventus. Furiosi e delusi”. Da settembre 2020 i Friedkin hanno immesso nel club 400 milioni di euro: 300 per la copertura del fabbisogno finanziario, altri 100 per gli acquisti. Più i 7 milioni netti all’anno puntati su. Non capiscono come sia possibile che la Roma sia settima nonostante abbiano ingaggiato l’allenatore più pagato d’Italia.non rischia minimamente il posto. “Sa bene lo Special di non rischiare neanche lontanamente il posto: perché «non sarai mai esonerato» è la promessa con cui lo ha accolto Dan Friedkin, suo enorme estimatore. Perché il divorzio ...

