Rai, Tg Lombardia su Rai Tre: come risintonizzare le frequenze (Di martedì 11 gennaio 2022) Un disguido che ha lasciato tanti telespettatori dubbiosi. Ieri accendendo la tv sui canali Rai il Tg Lombardia è stato visto da tutto il Piemonte. Alla frequenza di Rai Tre mentre doveva essere visionato il Tg regionale del Piemonte andava invece in onda la versione Lombarda. Un errore che già nella prima mattinata è stato segnalato con la trasmissione "Buongiorno Lombardia". Ma che può essere facilmente risolto. Si tratta infatti di un problema di frequenza legata al fatto che il 10 gennaio 2022 è stato lo "switch-day", ovvero il cui venivano risintonizzati i canali del digitale terrestre. Sulla Rai il Tg Lombardia, come tornare all'edizione piemontese Il passaggio di frequenze era stato segnalato da tempo dalla stessa Rai che avvisava i telespettatori che ci sarebbero potuti essere dei ...

