Palermo, l’isolamento ‘smart’ dei rosa: allenamenti ‘social’ anche in quarantena (Di martedì 11 gennaio 2022) A causa dell'isolamento domiciliare per positività al coronavirus, molti giocatori del Palermo stanno cercando di tenersi in forma svolgendo delle sessioni d'allenamento direttamente all'interno delle proprie abitazioni Leggi su mediagol (Di martedì 11 gennaio 2022) A causa dell'isolamento domiciliare per positività al coronavirus, molti giocatori delstanno cercando di tenersi in forma svolgendo delle sessioni d'allenamento direttamente all'interno delle proprie abitazioni

Advertising

Mediagol : Palermo, l’isolamento ‘smart’ dei rosa: allenamenti ‘social’ anche in quarantena - palermo24h : Tamponi e quarantene, l’Asp Caltanissetta comunica nuove disposizioni: “Tamponi per fine isolamento anche in farmac… - palermo24h : Nuove regole per tamponi, quarantena e isolamento: ecco l’informativa dell’Asp di Caltanissetta – Seguo News - NewSicilia : L'intera comunità si trova attualmente in isolamento, con le attività totalmente sospese per prevenire il rischio c… - tomatematemate : è da una mattina che provo a contattare l'usca di palermo visto che in quasi 10 giorni di isolamento non ho avuto u… -