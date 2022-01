Opel - Combo Life, Vivaro Combi e Zafira Life: solo elettriche in Europa (Di martedì 11 gennaio 2022) Il gruppo Stellantis accelera sull'elettrificazione della propria gamma e sceglie, per la Opel, un percorso analogo a quello appena annunciato per Peugeot e Citroën. Nel 2022, infatti, i modelli Combo Life, Vivaro Combi e Zafira Life saranno proposti nella sola variante elettrica con motore da 136 CV. Per il primo sono previste le batterie da 50 kWh, per 280 km di autonomia, mentre la Zafira offre anche l'opzione degli accumulatori da 75 kWh, che consentono di percorrere fino a 330 km con un singolo ciclo di carica. Il Vivaro è, invece, l'unico a poter vantare anche la recente introduzione della versione e-Hydrogen, con sistema Fuel Cell da oltre 400 km di autonomia. Nel 2024 tutti i modelli avranno ... Leggi su quattroruote (Di martedì 11 gennaio 2022) Il gruppo Stellantis accelera sull'elettrificazione della propria gamma e sceglie, per la, un percorso analogo a quello appena annunciato per Peugeot e Citroën. Nel 2022, infatti, i modellisaranno proposti nella sola variante elettrica con motore da 136 CV. Per il primo sono previste le batterie da 50 kWh, per 280 km di autonomia, mentre laoffre anche l'opzione degli accumulatori da 75 kWh, che consentono di percorrere fino a 330 km con un singolo ciclo di carica. Ilè, invece, l'unico a poter vantare anche la recente introduzione della versione e-Hydrogen, con sistema Fuel Cell da oltre 400 km di autonomia. Nel 2024 tutti i modelli avranno ...

Advertising

Opel_Lacatena : ?????? Nuovo giorno e nuova consegna ?????? ??Nuovo Combo Cargo per i signori Marzii di #Taranto ??Grazie per averci scelto… - hwupgrade : Stellantis inaugura il 2022 con una mossa a sorpresa: van e minivan sono ora ordinabili solo in versione elettrica… - QuotidianoMotor : Opel gamma elettrica 2022: Combo Life, Vivaro Combi e Zafira Life - Caterinadiiorgi : Opel gamma elettrica 2022: Combo Life, Vivaro Combi e Zafira Life - CarloMauri1 : Un nuovo post dal titolo (Stellantis accelera la transizione: Citroën Berlingo, Peugeot Rifter e Opel Combo d'ora i… -