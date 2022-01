“Non riesco a crederci…”. Grave lutto per Alberto Matano, sono ore durissime per il conduttore (Di martedì 11 gennaio 2022) Un dolore improvviso e che spezza il cuore quello che ha colpito Alberto Matano. Parole, quelle affidata sulla sua pagina instagram, che non hanno bisogno di commenti. Un pezzo di vita che se ne va, un pezzo di vita trascorso insieme. Attimi fugaci fatti di parole, vita vissuta e amore per la professione: il giornalismo. Quella materia in cui, in maniera diversa, entrambi sono diventati maestri. Poi le loro strade si erano divise, lui aveva scelto il servizio della politica. Alberto Matano non aveva abbandonato la tv diventando un dei personaggi più amati del piccolo schermo. Così, a poche ore dalla scomparsa, il conduttore ha voluto ricordare David Sassoli. “Ciao David, che dispiacere. Mi ricordo nella tua stanza al Tg1 la giacca sempre pronta per l’edizione straordinaria e i tuoi ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 11 gennaio 2022) Un dolore improvviso e che spezza il cuore quello che ha colpito. Parole, quelle affidata sulla sua pagina instagram, che non hanno bisogno di commenti. Un pezzo di vita che se ne va, un pezzo di vita trascorso insieme. Attimi fugaci fatti di parole, vita vissuta e amore per la professione: il giornalismo. Quella materia in cui, in maniera diversa, entrambidiventati maestri. Poi le loro strade si erano divise, lui aveva scelto il servizio della politica.non aveva abbandonato la tv diventando un dei personaggi più amati del piccolo schermo. Così, a poche ore dalla scomparsa, ilha voluto ricordare David Sassoli. “Ciao David, che dispiacere. Mi ricordo nella tua stanza al Tg1 la giacca sempre pronta per l’edizione straordinaria e i tuoi ...

